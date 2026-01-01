Chelsea 25/26 Nike Club Cap 5P

Diese klassische Nike Club Cap mit mittlerer Tiefe bietet viele Styling-Optionen. Sie besteht aus geschmeidigem Material, das dank der weichen Waschung jeden Tag bequem zu tragen ist. Der vorgebogene Schirm sorgt für lässigen Style und der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Vibrant Yellow

Style: IU3896-010