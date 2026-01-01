Nike Challenger Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder, Jungen)

Du bist immer bereit für eine Herausforderung, deshalb greifst du zur richtigen Ausrüstung. Die Dri-FIT-Technologie leitet in Kombination mit den Mesh-Einsätzen an den Seiten Schweiß ab und hält dich kühl, wenn es im Spiel heiß hergeht. Außerdem sorgt eine hintere Einstecktasche dafür, dass dein Handy nicht im Weg ist, aber immer griffbereit bleibt.

Gezeigte Farbe: Smoke Grey/Schwarz

Style: IV6162-084