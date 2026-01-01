Recyclingmaterialien
Brasilien Academy Pro
Strick-Fußballhose mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die klassische Passform sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.
- Gezeigte Farbe: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Style: IB5533-381
Brasilien Academy Pro
Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die klassische Passform sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Dank Reißverschlüssen an den Bündchen lässt sich die Hose auch mit Schuhen ganz einfach an- und ausziehen.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Style: IB5533-381
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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