Nike Brasilia Trainingstasche (XS, 24 l)

Lass dich nicht von der Größenangabe XS täuschen. Diese Tasche ist ein wahres Raumwunder. Das Hauptfach bietet viel Platz für deine Trainingskleidung und deine Schuhe. Die Reißverschlusstaschen an den Seiten helfen dir, alles andere ordentlich zu verstauen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: IB4398-010