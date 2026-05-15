Nike Brasilia Sporttasche (Klein, 41 l)

Auf diese Sporttasche wirst du bei deinem nächsten Besuch im Fitnessstudio bestimmt nicht verzichten wollen. Sie bietet nicht nur ein belüftetes Seitenfach für Schuhe oder andere benutzte Dinge, sondern auch ein geräumiges Hauptfach und Reißverschlusstaschen innen und außen.

Gezeigte Farbe: Chalk/Schwarz/Weiß

Style: IH7970-103