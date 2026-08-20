Nike Brasilia Kinder-Rucksack (18 l)

Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Kinderrucksack (18 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Im Fitnessstudio, in der Schule oder beim Entspannen mit Freunden bietet diese Tasche Platz für alles. Das große Reißverschlussfach eignet sich zur Aufbewahrung deiner Bücher oder deiner Trainingsausrüstung und verfügt über Fächer für Schulsachen. Die kleinere Tasche auf der Vorderseite eignet sich zur Aufbewahrung von Sachen, auf die du schnell zugreifen musst. Bonus: Ein Clip an einer Mesh-Tasche eignet sich zur Aufbewahrung deiner Schlüssel.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: DV9436-010
Nike Brasilia
Im Fitnessstudio, in der Schule oder beim Entspannen mit Freunden bietet diese Tasche Platz für alles. Das große Reißverschlussfach eignet sich zur Aufbewahrung deiner Bücher oder deiner Trainingsausrüstung und verfügt über Fächer für Schulsachen. Die kleinere Tasche auf der Vorderseite eignet sich zur Aufbewahrung von Sachen, auf die du schnell zugreifen musst. Bonus: Ein Clip an einer Mesh-Tasche eignet sich zur Aufbewahrung deiner Schlüssel.
Vorteile
- Mesh-Seitentaschen bieten Stauraum für Trinkflaschen.
- Gepolsterte, verstellbare Schulterträger ermöglichen eine bequeme Passform.
- Dank der Trageschlaufe lässt sich die Tasche einfach tragen.
Produktinformationen
- Ca. 40,5 x 30,5 x 15 cm (H x B x T)
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: DV9436-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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