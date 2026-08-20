Nike Brasilia Kinder-Rucksack (18 l)

Im Fitnessstudio, in der Schule oder beim Entspannen mit Freunden bietet diese Tasche Platz für alles. Das große Reißverschlussfach eignet sich zur Aufbewahrung deiner Bücher oder deiner Trainingsausrüstung und verfügt über Fächer für Schulsachen. Die kleinere Tasche auf der Vorderseite eignet sich zur Aufbewahrung von Sachen, auf die du schnell zugreifen musst. Bonus: Ein Clip an einer Mesh-Tasche eignet sich zur Aufbewahrung deiner Schlüssel.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: DV9436-010