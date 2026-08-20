Nike Brasilia 9.5 Training Trainingstasche (Groß, 95 l)

Mit der Nike Brasilia Sporttasche hast du schnellen Zugriff auf deine Trainingsausrüstung. Das seitliche Fach eignet sich zur separaten Aufbewahrung von Schuhen. Dank der Innen- und Außentaschen behältst du die Übersicht. Trag es im Fitnessstudio oder für einen Ausflug am Wochenende. Wir haben das Richtige für dich. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: DO9193-010