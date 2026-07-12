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Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts für Herren - Weiß/Clover/Clover

Recyclingmaterialien

Boston Celtics

Nike NBA Swingman Shorts für Herren

€ 69,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Die Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert.Sie bestehen aus schweißableitendem Material und haben Designdetails, die dem Look deines Teams auf dem Spielfeld nachempfunden wurden.Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials.Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Clover/Clover
  • Style: AJ5586-100

Boston Celtics

€ 69,99

NBA-INSPIRATION FÜR DEIN TEAM.

Die Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert.Sie bestehen aus schweißableitendem Material und haben Designdetails, die dem Look deines Teams auf dem Spielfeld nachempfunden wurden.Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials.Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.

Vorteile

  • Die Dri-FIT-Technologie sorgt für trockenen Tragekomfort.
  • Leichtes und dennoch strapazierfähiges Doppelstrick-Mesh.
  • Schlitze im Saum gewährleisten uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Taschen für die Hände
  • NBA- und Team-Logos
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Clover/Clover
  • Style: AJ5586-100

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Soddisfatto

    SaviF661124375

    Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!

  • Gefällt mir gut.

    F A.

    Gefällt mir gut.

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