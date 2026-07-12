Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Die Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert und verfügen über atmungsaktives Material und Designdetails, die zum Look deines Teams auf dem Court passen. Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recycelten Polyesterfasern.
Boston Celtics Icon Edition
NBA-INSPIRATION FÜR DEIN TEAM.
Die Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert und verfügen über atmungsaktives Material und Designdetails, die zum Look deines Teams auf dem Court passen. Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recycelten Polyesterfasern.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Surprise Pockets
celtics33
THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.
MatteoT429595994
Shorts molto comodi e consegnati in anticipo
Boston Celtics Icon Edition