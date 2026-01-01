Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Oberteil mit Halbreißverschluss für Herren

Boston Celtics Courtside

€ 79,99

Du liebst die Boston Celtics? Dann zeig es! Dieses Oberteil mit Halbreißverschluss und markantem, skizzenhaften Design zeigt, dass du für dein Team einstehst.

Vorteile Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist außen geschmeidig, innen leicht flauschig und bietet kuscheligen Tragekomfort und ein luftiges Tragegefühl. Dieses bequeme Kleidungsstück, das du das ganze Jahr über tragen kannst, eignet sich ideal für die schwierigen Zwischentemperaturen.