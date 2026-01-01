Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA Mesh-Trainingsshorts für Herren

Boston Celtics Courtside

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Fanliebe bleibt für immer. Und deine Treue zu den Celtics? Fest verwurzelt. Mit diesen bedruckten Trainingsshorts zeigst du deine Loyalität klar und selbstbewusst mit Dri-FIT-Technologie, die Schweiß ableitet.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.