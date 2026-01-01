Beşiktaş J.K. Nike Strick-Fußballshorts (ältere Kinder)

Inspiriert von den Shorts, die dein Team auf dem Spielfeld trägt, sind diese Shorts mit schweißableitender Technologie ausgestattet, die dich angenehm trocken hält – während du deine Unterstützung für Beşiktaş zeigst.

Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz/Schwarz

Style: IZ6033-100