Nike Basics Knöchelsocken für Kinder (3 Paar)

Diese Socken aus elastischen Polyestergarnen in einer flachen Strickkonstruktion passen perfekt zu deinen Schuhen. Die weiche Dämpfung auf der Unterseite, an der Ferse und an den Zehen gibt zusätzlichen Halt und trägt dazu bei, den Aufprall beim Laufen, Springen und Hüpfen zu verringern.

Gezeigte Farbe: Weiß

Style: CQ8848-100