Nike Baby Essentials Overall mit Kapuze (Babys)

Dieser weiche Overall aus French-Terry-Material sorgt auf empfindlicher Babyhaut für ein sanftes Tragegefühl. So können sich schon die kleinsten Athlet:innen in kuscheligen Tragekomfort hüllen. Die Kapuze bietet bei Bedarf zusätzliche Wärme und der durchgehende Reißverschluss erleichtert das An- und Ausziehen sowie das Tragen über einem Body.

Gezeigte Farbe: Pink Foam

Style: FQ1520-663