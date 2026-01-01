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Nike Baby Essentials Overall mit Kapuze (Babys) - Pink Foam

Nike Baby Essentials

Overall mit Kapuze (Babys)

€ 27,99
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Dieser weiche Overall aus French-Terry-Material sorgt auf empfindlicher Babyhaut für ein sanftes Tragegefühl. So können sich schon die kleinsten Athlet:innen in kuscheligen Tragekomfort hüllen. Die Kapuze bietet bei Bedarf zusätzliche Wärme und der durchgehende Reißverschluss erleichtert das An- und Ausziehen sowie die Kombination mit anderen Kleidungsstücken.


  • Gezeigte Farbe: Pink Foam
  • Style: FQ1522-663

Nike Baby Essentials

€ 27,99

Dieser weiche Overall aus French-Terry-Material sorgt auf empfindlicher Babyhaut für ein sanftes Tragegefühl. So können sich schon die kleinsten Athlet:innen in kuscheligen Tragekomfort hüllen. Die Kapuze bietet bei Bedarf zusätzliche Wärme und der durchgehende Reißverschluss erleichtert das An- und Ausziehen sowie die Kombination mit anderen Kleidungsstücken.

Produktinformationen

  • 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pink Foam
  • Style: FQ1522-663

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