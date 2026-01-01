Nike Ava X Herrenschuh

Der moderne Look, den du dir wünschst, mit dem Komfort, den du brauchst, um bei jedem Schritt Selbstvertrauen zu vermitteln. Der ultraleichte Ava X besticht durch einen reduzierten, schlanken Look, der ihn praktisch und leicht verstaubar macht. Die weiche Dämpfung und der durchgehende Halt sorgen für besten Tragekomfort und Stabilität, egal wo du gerade unterwegs bist.

Gezeigte Farbe: Photon Dust/Schwarz/Reflect Silver/Light Armory Blue

Style: IX0352-025