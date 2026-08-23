Nike Ava Edge Schuh (Herren)

Nike Ava Edge

€ 149,99

Der Nike Ava Edge wurde von der Geometrie moderner Städte inspiriert und ist perfekt für das Durchqueren des Betondschungels geeignet. Er verbindet ein flexibles und dennoch schützendes Obermaterial mit einer leistungsstarken Dämpfung und einer Außensohle, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Sich in der Stadt zurechtzufinden ist schon eine Kunst für sich. Komm also gut vorbereitet mit Schuhen, die stylisch sind und gleichzeitig bequem.

Schützendes Netzwerk

Eine Mischung aus gewebten Textilien und Mesh-Netzgewebe schafft ein schützendes und dennoch flexibles Obermaterial. Das dynamische Gitterdesign ahmt die Strukturen urbaner Netzwerke nach.

Eindrucksvoll

Die flexible, perforierte Außensohle aus Gummi umschließt die Mittelsohle, wodurch diese besonders strapazierfähig wird. Und ihr Aufdruck hinterlässt einen unverwechselbaren Eindruck.

Ultra-Tragekomfort unter dem Fuß

Die extragroße Mittelsohle aus leistungsfähigem SCF-Schaumstoff dämpft besonders komfortabel.