Nike Ava Edge Schuh (Herren)

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ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Nike Ava Edge wurde von der Geometrie moderner Städte inspiriert und ist perfekt für das Durchqueren des Betondschungels geeignet. Er verbindet ein flexibles und dennoch schützendes Obermaterial mit einer leistungsstarken Dämpfung und einer Außensohle, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Sich in der Stadt zurechtzufinden ist schon eine Kunst für sich. Komm also gut vorbereitet mit Schuhen, die stylisch sind und gleichzeitig bequem.
Nike Ava Edge
Der Nike Ava Edge wurde von der Geometrie moderner Städte inspiriert und ist perfekt für das Durchqueren des Betondschungels geeignet. Er verbindet ein flexibles und dennoch schützendes Obermaterial mit einer leistungsstarken Dämpfung und einer Außensohle, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Sich in der Stadt zurechtzufinden ist schon eine Kunst für sich. Komm also gut vorbereitet mit Schuhen, die stylisch sind und gleichzeitig bequem.
Eine Mischung aus gewebten Textilien und Mesh-Netzgewebe schafft ein schützendes und dennoch flexibles Obermaterial. Das dynamische Gitterdesign ahmt die Strukturen urbaner Netzwerke nach.
Die flexible, perforierte Außensohle aus Gummi umschließt die Mittelsohle, wodurch diese besonders strapazierfähig wird. Und ihr Aufdruck hinterlässt einen unverwechselbaren Eindruck.
Die extragroße Mittelsohle aus leistungsfähigem SCF-Schaumstoff dämpft besonders komfortabel.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
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1A
julianb467004860
Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal
Trop stylé et légère !
FaridH47759500
Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !
Nike Ava Edge
Strapazierfähig und superbequem – Der Ava Edge ist für alle, die mit Style in der City unterwegs sind.
Besonders abriebfestes Gummi um den Fuß sorgt für noch mehr Strapazierfähigkeit.
Performance-Schaumstoff sorgt für Dämpfung bei jedem Schritt.