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Nike Aura Rucksack mit Blumenmuster (24 l) - Schwarz/Schwarz/Gunmetal

Recyclingmaterialien

Nike Aura

Rucksack mit Blumenmuster (24 l)

€ 64,99
Schwarz/Schwarz/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
EINHEITSGRÖSSE

Klarna An der Kasse verfügbar.

Ja, du brauchst definitiv noch einen Rucksack. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach eignet sich ideal für all deine täglichen Essentials und verfügt über eine Innentasche, in die die meisten Laptops passen. Die Reißverschlusstasche vorne und die Seitentasche eignen sich perfekt zur Aufbewahrung kleinerer Gegenstände.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
  • Style: IQ1267-010

Nike Aura

€ 64,99

Ja, du brauchst definitiv noch einen Rucksack. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach eignet sich ideal für all deine täglichen Essentials und verfügt über eine Innentasche, in die die meisten Laptops passen. Die Reißverschlusstasche vorne und die Seitentasche eignen sich perfekt zur Aufbewahrung kleinerer Gegenstände.

Vorteile

  • Durch die Schlaufe lässt sich die Tasche vielseitig tragen.
  • Gepolsterte, verstellbare Schulterträger ermöglichen eine bequeme Passform.

Produktinformationen

  • Ca. 30,5 x 43 x 15 cm (B x H x T)
  • Body: 100 % Nylon. Futter: 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
  • Style: IQ1267-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

1 Stern

  • Way too small

    cassiec865549918

    Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.

Nike Aura Rucksack mit Blumenmuster (24 l)

Nike Aura

€ 64,99

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