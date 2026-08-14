Nike Aura Rucksack mit Blumenmuster (24 l)

Ja, du brauchst definitiv noch einen Rucksack. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach eignet sich ideal für all deine täglichen Essentials und verfügt über eine Innentasche, in die die meisten Laptops passen. Die Reißverschlusstasche vorne und die Seitentasche eignen sich perfekt zur Aufbewahrung kleinerer Gegenstände.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal

Style: IQ1267-010