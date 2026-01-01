Nike Aura Hüfttasche mit Blumenmuster (2 l)

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Hüfttasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Schlüssel, Karten, Smartphone? Check. Sie passen alle in das Hauptfach. Die Reißverschlusstasche hinten und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal

Style: IQ1270-010