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Nike Aura Hüfttasche mit Blumenmuster (2 l) - Schwarz/Schwarz/Gunmetal

Recyclingmaterialien

Nike Aura

Hüfttasche mit Blumenmuster (2 l)

€ 39,99
Schwarz/Schwarz/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
EINHEITSGRÖSSE

Klarna An der Kasse verfügbar.

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Hüfttasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Schlüssel, Karten, Smartphone? Check. Sie passen alle in das Hauptfach. Die Reißverschlusstasche hinten und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
  • Style: IQ1270-010

Nike Aura

€ 39,99

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Hüfttasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Schlüssel, Karten, Smartphone? Check. Sie passen alle in das Hauptfach. Die Reißverschlusstasche hinten und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel.

Produktinformationen

  • Ca. 17,8 x 7,6 x 12,7 cm (L x B x H)
  • Verstellbarer Riemen
  • Body: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
  • Style: IQ1270-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Aura Hüfttasche mit Blumenmuster (2 l)

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