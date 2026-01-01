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Nike Aura Floral Crescent Crossbody-Tasche (4 l) - Schwarz/Schwarz/Gunmetal

Recyclingmaterialien

Nike Aura

Floral Crescent Crossbody-Tasche (4 l)

€ 39,99
Schwarz/Schwarz/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
EINHEITSGRÖSSE

Klarna An der Kasse verfügbar.

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss innen macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
  • Style: IQ1268-010

Nike Aura

€ 39,99

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss innen macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.

Produktinformationen

  • Ca. 30,5 x 18 x 10 cm (B x H x T)
  • Verstellbarer Riemen
  • Body: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
  • Style: IQ1268-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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