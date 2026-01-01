Nike Aura Floral Crescent Crossbody-Tasche (4 l)

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss innen macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal

Style: IQ1268-010