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Nike Aura
Floral Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss innen macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
- Style: IQ1268-010
Nike Aura
Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss innen macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.
Produktinformationen
- Ca. 30,5 x 18 x 10 cm (B x H x T)
- Verstellbarer Riemen
- Body: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
- Style: IQ1268-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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