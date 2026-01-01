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Nike Aura Crossbody-Tasche mit Blumenmuster (5 l) - Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Nike Aura

Crossbody-Tasche mit Blumenmuster (5 l)

€ 39,99
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
Schwarz/Schwarz/Gunmetal
EINHEITSGRÖSSE

Klarna An der Kasse verfügbar.

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach verfügt über eine Eingrifftasche aus Mesh innen, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.


  • Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Style: IV5665-654

Nike Aura

€ 39,99

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach verfügt über eine Eingrifftasche aus Mesh innen, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.

Produktinformationen

  • Ca. 18 x 28 x 5 cm (B x H x T)
  • Verstellbarer Riemen
  • Body: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Style: IV5665-654

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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