Nike Aura Crossbody-Tasche mit Blumenmuster (5 l)

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach verfügt über eine Eingrifftasche aus Mesh innen, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.

Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Style: IV5665-654