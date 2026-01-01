 
Bild 1 von 5
Nike Aura Crescent Crossbody-Tasche (4 l) - Schwarz/Schwarz/Metallic Silver Barrel

Nike Aura

Crescent Crossbody-Tasche (4 l)

29 % Rabatt
Schwarz/Schwarz/Metallic Silver Barrel
Light Violet Ore/Light Violet Ore/LT TRNSPRNT GLD
EINHEITSGRÖSSE

Klarna An der Kasse verfügbar.

In der Nike Aura Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel. Diese Version kombiniert Cord mit Metallic-Details.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Metallic Silver Barrel
  • Style: IH2122-010

Nike Aura

29 % Rabatt

In der Nike Aura Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel. Diese Version kombiniert Cord mit Metallic-Details.

Produktinformationen

  • Verstellbarer Riemen
  • Ca. 30,5 x 18 x 10 cm (B x H x T)
  • Body: 100 % Polyester; Futter: 100 % Polyester.
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Metallic Silver Barrel
  • Style: IH2122-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Aura.

    Nike Aura Crescent Crossbody-Tasche (4 l)

    Nike Aura

    29 % Rabatt

    Vervollständige den Look