Atlético Madrid
Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Feuer Atlético Madrid in diesem großzügig geschnittenen T-Shirt zum Sieg an. Das mittelschwere Baumwoll-Jersey-Material fühlt sich weich an und fällt dabei dezent – die perfekte Kombination für Spiele und Wochenenden.
- Gezeigte Farbe: Obsidian
- Style: IQ5056-451
Atlético Madrid
Feuer Atlético Madrid in diesem großzügig geschnittenen T-Shirt zum Sieg an. Das mittelschwere Baumwoll-Jersey-Material fühlt sich weich an und fällt dabei dezent – die perfekte Kombination für Spiele und Wochenenden.
Produktinformationen
- Aufgedruckte Grafiken
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian
- Style: IQ5056-451
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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