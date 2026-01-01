Bild 1 von 6
Atlético Madrid
Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
€ 29,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Atlético Madrid T-Shirt mit klassischer Passform lässt keine Zweifel an deiner Loyalität aufkommen. Trag es mit Stolz.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IM1694-010
Atlético Madrid
€ 29,99
Dieses Atlético Madrid T-Shirt mit klassischer Passform lässt keine Zweifel an deiner Loyalität aufkommen. Trag es mit Stolz.
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IM1694-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Atlético Madrid.
Atlético Madrid
€ 29,99