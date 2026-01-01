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Atlético Madrid
Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
€ 24,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Atlético Madrid T-Shirt mit klassischer Passform lässt keine Zweifel an deiner Loyalität aufkommen. Trag es mit Stolz.
- Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue
- Style: IM1704-455
Atlético Madrid
€ 24,99
Dieses Atlético Madrid T-Shirt mit klassischer Passform lässt keine Zweifel an deiner Loyalität aufkommen. Trag es mit Stolz.
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue
- Style: IM1704-455
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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