Atlético Madrid Club Nike Fußball-Jogger (ältere Kinder, Jungen)

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Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einem schmal zulaufenden, klassischen Look sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Das Teamdetail am Oberschenkel zeigt, für welches Team dein Herz schlägt.