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Atlético Madrid Club Nike Fußball-Jogger (ältere Kinder, Jungen) - Deep Royal Blue/Weiß

Atlético Madrid Club

Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)

€ 44,99
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Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einem schmal zulaufenden, klassischen Look sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Das Teamdetail am Oberschenkel zeigt, für welches Team dein Herz schlägt.


  • Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Weiß
  • Style: IO3548-455

Atlético Madrid Club

€ 44,99

Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einem schmal zulaufenden, klassischen Look sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Das Teamdetail am Oberschenkel zeigt, für welches Team dein Herz schlägt.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester. Taschenbeutel: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Weiß
  • Style: IO3548-455

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 157 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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