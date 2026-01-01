Atlético Madrid 25/26 Nike Academy Rucksack

exercise, fitness, training, activity Der Bestand ist niedrig. Du solltest bald bestellen.

Das Wetter hält dich nicht vom Training ab und sollte dir deshalb auch nicht deine trockene Ausrüstung zunichte machen. Egal, ob er auf dem Boden abgestellt wird oder an einem Zaun hängt: Dieser Rucksack kommt auch mit Spiel- und Trainingsbedingungen zurecht, die alles andere als ideal sind – und bietet dir in seiner Vordertasche genug Platz für deinen Ball. Der Regenschutz ist mit der Nike Storm-FIT-Technologie ausgestattet, um zusätzlichen Schutz vor den Elementen zu bieten, während das Mesh an der Tasche für Atmungsaktivität und Belüftung an Schönwettertagen sorgt.