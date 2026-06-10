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Nike Astrograbber Schuh (Herren) - Light Silver/Phantom/Schwarz/Sail

Nike Astrograbber

Schuh (Herren)

€ 129,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Der damals hochmoderne Astrograbber kam direkt nach dem Nike Waffle Trainer heraus und war speziell entwickelt worden, um beim American Football für optimale Traktion auf dem Spielfeld zu sorgen.


  • Gezeigte Farbe: Light Silver/Phantom/Schwarz/Sail
  • Style: IH2341-001

Nike Astrograbber

€ 129,99

Der damals hochmoderne Astrograbber kam direkt nach dem Nike Waffle Trainer heraus und war speziell entwickelt worden, um beim American Football für optimale Traktion auf dem Spielfeld zu sorgen.

Vorteile

  • Das Lederobermaterial wird mit der Zeit weicher und bekommt dadurch einen Vintage-Look.
  • Die Air Zoom-Dämpfung sorgt für ein schnelles, reaktionsfreudiges Tragegefühl.
  • Die Gummi-Außensohle mit Waffelprofil sorgt für Traktion und traditionellen Style.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Light Silver/Phantom/Schwarz/Sail
  • Style: IH2341-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (5)

3 Sterne

  • Small and Narrow

    NikePlusUser5133801

    How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue

  • Grip en stijlvol

    MartijnK880754270

    Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.

  • Un peu mitigé

    Samuel651523896

    Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.

Nike Astrograbber Schuh (Herren)

Nike Astrograbber

€ 129,99

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