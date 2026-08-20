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Nike Apex Dri-FIT Bucket Hat - Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Nike Apex

Dri-FIT Bucket Hat

€ 37,99
Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite
Parachute Beige/Weiß/Anthracite/Weiß

Klarna An der Kasse verfügbar.

Der Apex Bucket Hat hat eine mittlere Höhe und bietet umfassenden Schutz. Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Style: HJ3683-010

Nike Apex

€ 37,99

Der Apex Bucket Hat hat eine mittlere Höhe und bietet umfassenden Schutz. Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.

Vorteile

  • Das Baumwoll-Nylon-Material hat eine geschmeidige Struktur und etwas Stretch.
  • Der verstellbare Kordelzug sorgt für eine individuelle Passform.

Produktinformationen

  • Daisy-Chain-Gewebe um die Krone herum
  • Umstickte Ösen
  • 67 % Baumwolle/29 % Nylon/4 % Elastan
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Style: HJ3683-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Apex Dri-FIT Bucket Hat

    Nike Apex

    € 37,99