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Nike Apex
Dri-FIT Bucket Hat
€ 37,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Apex Bucket Hat hat eine mittlere Höhe und bietet umfassenden Schutz. Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Style: HJ3683-010
Nike Apex
€ 37,99
Der Apex Bucket Hat hat eine mittlere Höhe und bietet umfassenden Schutz. Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
Vorteile
- Das Baumwoll-Nylon-Material hat eine geschmeidige Struktur und etwas Stretch.
- Der verstellbare Kordelzug sorgt für eine individuelle Passform.
Produktinformationen
- Daisy-Chain-Gewebe um die Krone herum
- Umstickte Ösen
- 67 % Baumwolle/29 % Nylon/4 % Elastan
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Style: HJ3683-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike Apex
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