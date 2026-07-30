A'ja Wilson Basketball-Hoodie (Damen)

Kompromissloser Tragekomfort trifft auf kompromisslose Haltung. Mach es wie A'ja Wilson und zeig in diesem weit geschnittenen Hoodie deine mutige Seite. Mit dem elastischen Kordelzug am Saum kannst du ihn im A'ja-Stil kürzen und die mit Satin gefütterte Kapuze schützt dein Haar. Dank des French-Terry-Materials ist er so atmungsaktiv, dass du ihn auch dann noch tragen kannst, wenn es im Spiel heiß hergeht.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß

Style: IO1343-010