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A'ja Wilson Basketball-Hoodie (Damen) - Schwarz/Weiß

A'ja Wilson

Damen-Basketball-Hoodie

€ 84,99
Schwarz/Weiß
Pure Platinum/Heather/Hyper Pink
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kompromissloser Tragekomfort trifft auf kompromisslose Haltung. Mach es wie A'ja Wilson und zeig in diesem weit geschnittenen Hoodie deine mutige Seite. Mit dem elastischen Kordelzug am Saum kannst du ihn im A'ja-Stil kürzen und die mit Satin gefütterte Kapuze schützt dein Haar. Dank des French-Terry-Materials ist er so atmungsaktiv, dass du ihn auch dann noch tragen kannst, wenn es im Spiel heiß hergeht.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IO1343-010

A'ja Wilson

€ 84,99

Kompromissloser Tragekomfort trifft auf kompromisslose Haltung. Mach es wie A'ja Wilson und zeig in diesem weit geschnittenen Hoodie deine mutige Seite. Mit dem elastischen Kordelzug am Saum kannst du ihn im A'ja-Stil kürzen und die mit Satin gefütterte Kapuze schützt dein Haar. Dank des French-Terry-Materials ist er so atmungsaktiv, dass du ihn auch dann noch tragen kannst, wenn es im Spiel heiß hergeht.

Vorteile

  • A'jas Logo basiert auf dem Stern, den sie immer in ihrer Unterschrift zeichnet. Ihr Logo ist stark, mutig und verspielt – genau wie die Energie, die sie auf den Court bringt.
  • Die Kapuze ist mit hochwertigem Material gefüttert, das sich seidig anfühlt und luxuriös glänzt.
  • Das mittelschwere French Terry ist von Natur aus atmungsaktiv und verfügt über weiche Schlaufen an der Innenseite.

Produktinformationen

  • Kordelzug mit beschichteten Spitzen
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IO1343-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Extragroße Passform: extragroß und weit
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Sleek and Stylish

    birdierayford

    These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though

A'ja Wilson Basketball-Hoodie (Damen)

A'ja Wilson

€ 84,99

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