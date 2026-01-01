Nike Air
Track-Pants aus Webstoff (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Diese Nike Air Track-Pants mit weiter Passform und offenem Saum ist eine Neuauflage eines beliebten Klassikers. Leichtes, wasserabweisendes Nylon sorgt für Strapazierfähigkeit, während Mesh-Futter die Atmungsaktivität unterstützt. In einer Reißverschlusstasche an der Hüfte lassen sich kleine Gegenstände sicher verstauen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
- Style: IH5978-010
Nike Air
Diese Nike Air Track-Pants mit weiter Passform und offenem Saum ist eine Neuauflage eines beliebten Klassikers. Leichtes, wasserabweisendes Nylon sorgt für Strapazierfähigkeit, während Mesh-Futter die Atmungsaktivität unterstützt. In einer Reißverschlusstasche an der Hüfte lassen sich kleine Gegenstände sicher verstauen.
Vorteile
- Der elastische Bund mit Kordelzug ermöglicht eine individuell verstellbare Passform.
- Die Seitentaschen und die Reißverschlusstasche an der Hüfte bieten dir mehrere Aufbewahrungsmöglichkeiten.
Produktinformationen
- Body: 100 % Nylon; Futter: 100 % Polyester
- Seitentaschen
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
- Style: IH5978-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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