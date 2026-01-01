Nike Air Track-Pants aus Webstoff (ältere Kinder)

Diese Nike Air Track-Pants mit weiter Passform und offenem Saum ist eine Neuauflage eines beliebten Klassikers. Leichtes, wasserabweisendes Nylon sorgt für Strapazierfähigkeit, während Mesh-Futter die Atmungsaktivität unterstützt. In einer Reißverschlusstasche an der Hüfte lassen sich kleine Gegenstände sicher verstauen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß

Style: IH5978-010