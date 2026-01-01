Nike Air Sport 2 Golftasche

Die Nike Air Sport 2 verfügt über einen aktualisierten Lendenpolster und einen verstellbaren Nike Air Riemen für ein ausgewogenes Tragegefühl, damit du alle 18 Löcher bequem spielen kannst. Bei nassem Wetter schützt die Regenhaube vor den Elementen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Iron Grey/Weiß

Style: IQ6032-061