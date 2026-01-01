Nike Air Sport 2
Golftasche
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die Nike Air Sport 2 verfügt über einen aktualisierten Lendenpolster und einen verstellbaren Nike Air Riemen für ein ausgewogenes Tragegefühl, damit du alle 18 Löcher bequem spielen kannst. Bei nassem Wetter schützt die Regenhaube vor den Elementen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Iron Grey/Weiß
- Style: IQ6032-061
Nike Air Sport 2
Die Nike Air Sport 2 verfügt über einen aktualisierten Lendenpolster und einen verstellbaren Nike Air Riemen für ein ausgewogenes Tragegefühl, damit du alle 18 Löcher bequem spielen kannst. Bei nassem Wetter schützt die Regenhaube vor den Elementen.
Vorteile
- Das durchgehende Vierwege-Trennsystem hält deine Schläger gut organisiert.
- Die Balltasche hat einen Einsatz mit Reißverschluss, damit du den Look anpassen kannst.
- Die durchgehende Bekleidungstasche bietet zusätzlichen Stauraum.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Iron Grey/Weiß
- Style: IQ6032-061
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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