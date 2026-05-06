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Nike Air Rift Schuh (Damen) - Light Khaki/Light Army

Nike Air Rift

Damenschuh

€ 129,99
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Wenn du barfuß laufen möchtest, aber einen Schuh brauchst, dann ist der Air Rift die perfekte Wahl. Verstellbare Riemen erleichtern das An- und Ausziehen dieses Designs mit geteilten Zehen. Dann noch etwas Air-Dämpfung im Fersenbereich und du hast das Gefühl, als würdest du barfuß laufen.


  • Gezeigte Farbe: Light Khaki/Light Army
  • Style: IV6043-229

Nike Air Rift

€ 129,99

Wenn du barfuß laufen möchtest, aber einen Schuh brauchst, dann ist der Air Rift die perfekte Wahl. Verstellbare Riemen erleichtern das An- und Ausziehen dieses Designs mit geteilten Zehen. Dann noch etwas Air-Dämpfung im Fersenbereich und du hast das Gefühl, als würdest du barfuß laufen.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus echtem Wildleder und Textil sorgt für ein weiches und bequemes Tragegefühl.
  • Mit den Klettverschlussriemen kannst du die Passform individuell einstellen.
  • Das Nike Air-Element in der Ferse sorgt zusammen mit einer weichen Schaumstoff-Mittelsohle für ein angenehmes Tragegefühl.
  • Die Gummidetails an der Außensohle mit robustem Profil bieten zusätzliche Strapazierfähigkeit und Traktion.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Klettverschluss
  • Gezeigte Farbe: Light Khaki/Light Army
  • Style: IV6043-229

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • Comfy & Stylish

    LexS36479202

    Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.

  • Emilie633773996

    Parfaite 👍🏻confortable et originale Super contente de mon achat Envoie rapide

  • Yanina262344970

    Loooove them! So stylish and comfortable!

Nike Air Rift Schuh (Damen)

Nike Air Rift

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