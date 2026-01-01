Nike Air
Oberteil mit Viertelreißverschluss (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Ein klassisches Oberteil mit 1/4-Reißverschluss und klassischem Nike Style. Kontrastierende Paspeln verlaufen über die Ärmel bis zum oberen Kragenrand und setzen einen markanten Akzent. Die lockere Passform am Körper bietet dir jede Menge Layering-Optionen. Außerdem ist es besonders bequem. Das versteht sich von selbst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Volt
- Style: IO1872-010
Nike Air
Ein klassisches Oberteil mit 1/4-Reißverschluss und klassischem Nike Style. Kontrastierende Paspeln verlaufen über die Ärmel bis zum oberen Kragenrand und setzen einen markanten Akzent. Die lockere Passform am Körper bietet dir jede Menge Layering-Optionen. Außerdem ist es besonders bequem. Das versteht sich von selbst.
Vorteile
- Das mittelschwere, angeraute Fleece erinnert an Lieblings-Flauschdecken. Es ist superweich und bequem und mit einer leicht strukturierten Passform ein perfektes Kleidungsstück für drinnen und draußen.
- Die Kängurutasche eignet sich zur sicheren Aufbewahrung deiner Essentials.
Produktinformationen
- Reißverschlusstaschen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Volt
- Style: IO1872-010
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 130 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 137 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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