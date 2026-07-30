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Hoch bewertet
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren (extraweit) - Weiß/Schwarz

Nike Air Monarch IV

Workout-Schuh für Herren (extraweit)

€ 79,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Der Nike Air Monarch IV besticht durch klassischen Style mit echtem Leder und viel leichter Nike Air-Dämpfung, damit du dich bequem bewegen kannst.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz
  • Style: 416355-101

Nike Air Monarch IV

€ 79,99

KLASSISCHER HALT UND TRAGEKOMFORT.

Der Nike Air Monarch IV besticht durch klassischen Style mit echtem Leder und viel leichter Nike Air-Dämpfung, damit du dich bequem bewegen kannst.

Vorteile

  • Leder und Kunstleder sorgen zusammen für Strapazierfähigkeit und klassischen Tragekomfort.
  • Ein durchgehendes Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung, Tragekomfort und Halt.
  • Die Gummisohle ist strapazierfähig und bietet Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz
  • Style: 416355-101

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (282)

4.3 Sterne

  • John382135023

    price was right , made call to operator got the order right which AI had problem before getting wide shoe and was delivered in record time Thank you

  • Monarch IV

    Richard280950694

    One of the best shoes that I’ve ever worn I really like them. I’ve had many pairs of these a number one choice

  • Very pleased.

    Kimberly45ce53f517294f37824f0217e92850d2

    Very happy. Costumer service was fantastic.

Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren (extraweit)

Nike Air Monarch IV

€ 79,99

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