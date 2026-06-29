Nike Air Max TL 2.5 Premium Schuh (Herren)

Muy recomendables
eloyg12499904
Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Air Max TL 2.5 erweckt einen Favoriten der späten 90er zu neuem Leben und bringt die ikonische, wellenförmige Air Max-Ästhetik zurück. Luftige Textilien verschmilzen mit geschmeidigem Kunstleder für ein klares Finish und die durchgehende Max Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für ein federndes Tragegefühl.
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Der Air Max TL 2.5 erweckt einen Favoriten der späten 90er zu neuem Leben und bringt die ikonische, wellenförmige Air Max-Ästhetik zurück. Luftige Textilien verschmilzen mit geschmeidigem Kunstleder für ein klares Finish und die durchgehende Max Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für ein federndes Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
Muy recomendables
eloyg12499904
Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida
Scarpe
RobertoD390483154
Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate
Nike Air Max TL 2.5 Premium