Nike Air Max Plus OG Premium Schuh (Herren)

Feiere den Fußball auf seiner größten Bühne mit diesem Air Max Plus. Diese Version ersetzt die traditionellen Le-Tricolore-Farben durch Mint- und Kupfertöne als Hommage an die Patina auf der Freiheitsstatue und verleiht dem legendären Sneaker eine dezente „Allez les Bleus!“-Energie. Das Caging über Kunstleder und Textil heizt deinem Look ein. Und mit der sichtbaren Air-Max-Dämpfung zeigst du stolz deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.

Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Monarch/Schwarz

Style: IQ0168-900