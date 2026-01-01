Nike Air Max Plus By You
Personalisierbarer Schuh
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Dieser bewährte Schuh ist zurück in einer Vielzahl von neutralen Farben für vielseitigen Style. Füge ihm mit Metallic-Mesh im Obermaterial und schimmernden Optionen auf dem Kunststoff-Cage etwas Glanz hinzu. Nachdem du zwischen sieben verschiedenen Laschen-Labels gewählt hast, kannst du jedes Air-Element mit einem persönlichen Text versehen. Der Air Max Plus ist bereit für deinen speziellen Touch.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
- Style: HF0665-900
Nike Air Max Plus By You
Dieser bewährte Schuh ist zurück in einer Vielzahl von neutralen Farben für vielseitigen Style. Füge ihm mit Metallic-Mesh im Obermaterial und schimmernden Optionen auf dem Kunststoff-Cage etwas Glanz hinzu. Nachdem du zwischen sieben verschiedenen Laschen-Labels gewählt hast, kannst du jedes Air-Element mit einem persönlichen Text versehen. Der Air Max Plus ist bereit für deinen speziellen Touch.
Was ist deine Basis?
Wähle zwischen geschmeidigem Leder und Metallic-Mesh für einen Look, der wirklich zu dir passt.
Zeit Farbe
Luxuriöse neutrale Farben, sportliche Klassiker oder alles zusammen. Was wirst du kreieren?
Express Yourself
Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Auf jedem Air-Element ist Platz für bis zu vier Zeichen. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.
Weitere Vorteile
- Das Obermaterial aus synthetischem Textil mit leichtem Mesh ist atmungsaktiv und strapazierfähig.
- Der Kunststoff-Cage und das Fußgewölbeband im Mittelfuß sorgen für ein stützendes Tragegefühl.
- Ursprünglich für mehr Performance beim Laufen entwickelt, sorgen die Nike Air Elemente für leichtgewichtige und langlebige Dämpfung.
- Die Gummi-Außensohle sorgt für hervorragende Traktion.
Nike By You Details
- Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.
- Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
- Style: HF0665-900
Die Nike Air Max Story
Die revolutionäre Air-Technologie kam im Jahr 1978 zum ersten Mal in Schuhen von Nike zum Einsatz. 1987 feierte dann der Air Max 1 sein Debüt – mit sichtbarer Air-Technologie in der Ferse. Plötzlich war der Tragekomfort der Air-Dämpfung nicht mehr nur spürbar, sondern auch zu sehen. Seitdem sind Air Max Schuhe der nächsten Generation mit ihren auffälligen Farbkombinationen und der zuverlässigen, leichtgewichtigen Dämpfung sowohl bei Athlet:innen als auch bei Sammler:innen sehr beliebt.
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Weitere Infos
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.