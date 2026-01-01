Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren)

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Nike Air Max Moto 2K
Herrenschuh
€ 139,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.
- Gezeigte Farbe: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Style: IV5759-094
Nike Air Max Moto 2K
€ 139,99
Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Kunstleder und Textil sorgt für einen strapazierfähigen Lagenlook.
- Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
- Die Gummi-Außensohle sorgt für strapazierfähige Traktion.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Style: IV5759-094
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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