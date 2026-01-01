Nike Air Max Moto 2K Schuh (Babys/Kleinkinder)

Retro. Stylisch. Und vor allem: bequem. Das ist der Air Max Moto 2K. Er wurde von den Laufschuhen der 2000er-Jahre inspiriert und verfügt über luftiges Mesh sowie eine umschließende Dämpfung. Lass sie ihre ersten Schritte mit Style machen.

Gezeigte Farbe: Cream II/Sail/Fauna Brown

Style: IQ9432-200