Nike Air Max Genome
Damenschuh
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Der Air Max Genome wurde von den zukunftsweisenden Designs der 2000er inspiriert und verleiht der Air Max-Linie einen frischen Look.Das technische Obermaterial besteht aus einer Mischung aus nahtlosen Überzügen, luftigem Mesh und strapazierfähigen TPU-Details.Das flache, durchgehende Air-Element sorgt für Tragekomfort.Dank seinem eleganten, raffinierten Design wird dieser Air Max zu deinem neuen Lieblingsstück.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Style: DC4057-101
Nike Air Max Genome
AIR FÜR DIE NEUE GENERATION.
Der Air Max Genome wurde von den zukunftsweisenden Designs der 2000er inspiriert und verleiht der Air Max-Linie einen frischen Look.Das technische Obermaterial besteht aus einer Mischung aus nahtlosen Überzügen, luftigem Mesh und strapazierfähigen TPU-Details.Das flache, durchgehende Air-Element sorgt für Tragekomfort.Dank seinem eleganten, raffinierten Design wird dieser Air Max zu deinem neuen Lieblingsstück.
Vorteile
- Das Obermaterial verleiht diesem tempogeladenen Look durch elegante Linien und eine Mischung aus Materialien noch mehr Tiefe.
- Mit den Verstärkungen an Zehen und Ferse bist du Tag für Tag bereit für deine Stadt.
- Das durchgehende Air-Element wurde ursprünglich für Leistungssportarten entwickelt und sorgt für unglaublichen Tragekomfort. Das flache Design trägt nicht auf.
- Der gepolsterte, niedrig geschnittene Schuhkragen sieht elegant aus und fühlt sich gut an.
- Der Mittelteil mit Cage überlagert das Mesh für einen kantigen Look mit viel Dimension.
Produktinformationen
- Gummisohle
- Klassische Schnürung
- Zuglasche an der Ferse
- Gezeigte Farbe: Weiß/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Style: DC4057-101
Die Nike Air Max Story
Die revolutionäre Air-Technologie kam im Jahr 1978 zum ersten Mal in Schuhen von Nike zum Einsatz.1987 feierte dann der Air Max 1 sein Debüt – mit sichtbarer Air-Technologie in der Ferse. Plötzlich war der Tragekomfort der Air-Dämpfung nicht mehr nur spürbar, sondern auch zu sehen.Seitdem sind Air Max-Schuhe der nächsten Generation mit ihren auffälligen Farbkombinationen und der zuverlässigen, leichten Dämpfung sowohl bei Athlet:innen als auch bei Sammler:innen sehr beliebt.
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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