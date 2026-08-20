Nike Air Max Genome Damenschuh

Nike Air Max Genome

€ 169,99

AIR FÜR DIE NEUE GENERATION.

Der Air Max Genome wurde von den zukunftsweisenden Designs der 2000er inspiriert und verleiht der Air Max-Linie einen frischen Look.Das technische Obermaterial besteht aus einer Mischung aus nahtlosen Überzügen, luftigem Mesh und strapazierfähigen TPU-Details.Das flache, durchgehende Air-Element sorgt für Tragekomfort.Dank seinem eleganten, raffinierten Design wird dieser Air Max zu deinem neuen Lieblingsstück.

Vorteile Das Obermaterial verleiht diesem tempogeladenen Look durch elegante Linien und eine Mischung aus Materialien noch mehr Tiefe.

Mit den Verstärkungen an Zehen und Ferse bist du Tag für Tag bereit für deine Stadt.

Das durchgehende Air-Element wurde ursprünglich für Leistungssportarten entwickelt und sorgt für unglaublichen Tragekomfort. Das flache Design trägt nicht auf.

Der gepolsterte, niedrig geschnittene Schuhkragen sieht elegant aus und fühlt sich gut an.

Der Mittelteil mit Cage überlagert das Mesh für einen kantigen Look mit viel Dimension.

Produktinformationen Gummisohle

Klassische Schnürung

Zuglasche an der Ferse

Gezeigte Farbe: Weiß/Summit White/Sapphire/Lime Ice

Style: DC4057-101