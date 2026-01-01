Nike Air Max DN8 By You Schuhe (Damen)

Nike Air Max DN8 By You
Damenschuh
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Mehr Air, weniger Masse. Der anpassbare DN8 integriert das Dynamic Air-System in ein schlankes, niedriges Design mit deiner persönlichen Note. Die acht mit Druckluft gefüllten Air-Tubes sorgen bei jedem Schritt für ein reaktionsfreudiges Gefühl. Erlebe ein geradezu unwirkliches Bewegungsgefühl.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: IQ8017-900
Nike Air Max DN8 By You
Mehr Air, weniger Masse. Der anpassbare DN8 integriert das Dynamic Air-System in ein schlankes, niedriges Design mit deiner persönlichen Note. Die acht mit Druckluft gefüllten Air-Tubes sorgen bei jedem Schritt für ein reaktionsfreudiges Gefühl. Erlebe ein geradezu unwirkliches Bewegungsgefühl.
Was ist deine Basis?
Beginne mit dem Obermaterial aus Leder und Textil. Wähle aus einer Reihe von Farben aus und personalisiere die Swoosh-Logos, die Schnürsenkel, den Fersenclip und vieles mehr.
Zeit für Farbe
Schlichte neutrale Farben, luxuriöse Metallic-Farben, sportliche Klassiker oder alles zusammen. Was wirst du kreieren?
Express Yourself
Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Auf jeder Fersenschlaufe ist Platz für bis zu drei Zeichen. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.
Weitere Vorteile
- Das Dynamic Air-System verschiebt in jedem Satz die röhrenförmigen Air-Elemente als Reaktion auf die Kompression und sorgt so für ein individuelles Dämpfungserlebnis.
- Üppiger Schaumstoff unter dem Fuß bietet zusätzlichen Tragekomfort.
- Das geformte Obermaterial ist mit einem leichten Mesh überzogen, während das offene Mesh in den seitlichen Schlitzen mehr Atmungsaktivität bietet.
- Der Fersenclip aus Kunststoff sichert deinen Fuß und bietet mehr Halt.
- Der zusätzliche Überzug an der Zehenspitze sorgt für Strapazierfähigkeit.
Produktinformationen
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: IQ8017-900
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Weitere Infos
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.