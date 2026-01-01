Nike Air Max DN8 By You Schuhe (Damen)

Nike Air Max DN8 By You

€ 209,99

Mehr Air, weniger Masse. Der anpassbare DN8 integriert das Dynamic Air-System in ein schlankes, niedriges Design mit deiner persönlichen Note. Die acht mit Druckluft gefüllten Air-Tubes sorgen bei jedem Schritt für ein reaktionsfreudiges Gefühl. Erlebe ein geradezu unwirkliches Bewegungsgefühl.

Was ist deine Basis?

Beginne mit dem Obermaterial aus Leder und Textil. Wähle aus einer Reihe von Farben aus und personalisiere die Swoosh-Logos, die Schnürsenkel, den Fersenclip und vieles mehr.

Zeit für Farbe

Schlichte neutrale Farben, luxuriöse Metallic-Farben, sportliche Klassiker oder alles zusammen. Was wirst du kreieren?

Express Yourself

Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Auf jeder Fersenschlaufe ist Platz für bis zu drei Zeichen. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.