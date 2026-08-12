Nike Air Max Alpha Trainer 6 Workout-Schuh (Herren)

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Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Air Max Alpha Trainer 6 ist stabil und bequem und vereint so das Beste aus beiden Welten für deine härtesten Workouts. Die flache, breite Basis verhindert, dass du nachgibst, sodass du deine Ziele erreichen kannst. Die robuste Ferse mit sichtbarer "Performance Air"-Dämpfung bietet zuverlässigen Halt, wenn du alles gibst.
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Der Air Max Alpha Trainer 6 ist stabil und bequem und vereint so das Beste aus beiden Welten für deine härtesten Workouts. Die flache, breite Basis verhindert, dass du nachgibst, sodass du deine Ziele erreichen kannst. Die robuste Ferse mit sichtbarer "Performance Air"-Dämpfung bietet zuverlässigen Halt, wenn du alles gibst.
Je stützender der Schuh, desto mehr Stabilität verleiht er deinem Stand. Eine Kombination aus abgestimmtem Support und gezielt platzierter Dämpfung gibt dir ein sicheres Gefühl bei jedem Schritt. Das Max Air-Element der Ferse wurde für noch besseren Halt optimiert. Die flache, breite Fußsohle mit dem verbesserten Gummiprofilmuster sorgt für Stabilität und Traktion.
Die Dämpfung unter dem Vorfuß und der Ferse schont deine Füße bei deinen Workouts. Die Schaumstoff-Mittelsohle mit Max Air-Element in der Ferse dämpft deinen Fuß und sorgt für lang anhaltenden Tragekomfort. Der Schaumstoffkragen polstert den Knöchel bei allen Bewegungen.
Je mehr Flexibilität in der Mittel- und Außensohle steckt, desto besser kannst du dich auf natürliche Art und Weise bewegen. Die Flexkerben im Vorfuß wurden für Ausfallschritte entwickelt.
Das Gummi ist an den Seiten des Schuhs hochgezogen und ermöglicht so festen Halt bei seitlichen Bewegungen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.4 Sterne
CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
I like everything about the product
Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e
I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.
Anne672980150
These shoes are super comfortable and look very nice.
Nike Air Max Alpha Trainer 6