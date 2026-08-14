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Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Schuh (ältere Kinder) - Schwarz/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

Schuh (ältere Kinder)

€ 149,99
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Wir haben uns mit der LEGO® Group zusammengetan, um diese geniale Version des Air Max 95 zu entwickeln. "Aber er sieht aus wie ein normaler AM95", oder? Aber nicht doch! Was wie die klassischen gewellten Einsätze aussieht, ist in Wirklichkeit eine Illusion. Aber keine Sorge, die doppelte Air Bubble-Dämpfung unter dem Fuß ist echt und gibt dir die nötige Sprungkraft für jede Art von Spiel – ob mit LEGO-Steinen oder auf dem Court.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Style: IO4801-002

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

€ 149,99

Wir haben uns mit der LEGO® Group zusammengetan, um diese geniale Version des Air Max 95 zu entwickeln. "Aber er sieht aus wie ein normaler AM95", oder? Aber nicht doch! Was wie die klassischen gewellten Einsätze aussieht, ist in Wirklichkeit eine Illusion. Aber keine Sorge, die doppelte Air Bubble-Dämpfung unter dem Fuß ist echt und gibt dir die nötige Sprungkraft für jede Art von Spiel – ob mit LEGO-Steinen oder auf dem Court.

Vorteile

  • Das ursprüngliche Einsatz-Design des '95 wurde von der menschlichen Anatomie inspiriert und verfügt über eine aufgedruckte, mehrschichtige optische Täuschung!
  • Das sichtbare Max Air-Element bietet Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Durch die Gummi-Außensohle mit Flexkerben wird eine verbesserte Strapazierfähigkeit und Traktion erzielt.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Style: IO4801-002

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (8)

4.6 Sterne

  • Shoes

    AnneG668795809

    Yes they are lovely very on trend for my grandson ,

  • Love it

    DebraG730010332

    It is a beautiful I am going to purchase another color

  • TomaraS610624445

    Size fits perfectly. Style is cute and unique

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Schuh (ältere Kinder)

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

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Item 3 of 8

Big Air. Big Ideas.

Was würde wohl dabei herauskommen, wenn ein paar LEGO® Minifiguren zum Leben erweckt und sich in einem Nike Air Max-Designlab austoben dürften? Ganz klar: Diese Neuinterpretation des Air Max 95 mit zwei Air-Elementen, die den Gesetzen der Physik trotzen, und einem Upper, das bemalt wurde wie seine Mini-Designer:innen. Für uns eine Erinnerung daran, auch mal über unsere eigentliche Größe hinauszuwachsen.

Ein echtes Kunstwerk

Das aufgemalte, gestufte Design ist eine Hommage an den verspielten Charakter von LEGO® und erzeugt eine optische Illusion.

Doppelt hält besser

Zwei Air-Elemente im Vorfuß- und Fersenbereich sorgen für Tragekomfort und bringen dein Spiel nicht nur aufs nächste Level, sondern sogar darüber hinaus – so, wie es auch der originale Air Max 95 tat.

LEGO, das LEGO Logo und das Steine-Stecksystem sind Warenzeichen der LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Alle Rechte vorbehalten.