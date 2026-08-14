Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Schuh (ältere Kinder)

Wir haben uns mit der LEGO® Group zusammengetan, um diese geniale Version des Air Max 95 zu entwickeln. "Aber er sieht aus wie ein normaler AM95", oder? Aber nicht doch! Was wie die klassischen gewellten Einsätze aussieht, ist in Wirklichkeit eine Illusion. Aber keine Sorge, die doppelte Air Bubble-Dämpfung unter dem Fuß ist echt und gibt dir die nötige Sprungkraft für jede Art von Spiel – ob mit LEGO-Steinen oder auf dem Court.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver

Style: IO4801-002