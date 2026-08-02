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Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" Schuh (Herren) - Schwarz/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

Schuhe für Herren

€ 189,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen,⁣ wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. In dieser Version werden verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung kombiniert, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben. Die Skorpion-Details sorgen für den gewissen Biss.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Style: IM4691-001

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

€ 189,99

Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen,⁣ wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. In dieser Version werden verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung kombiniert, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben. Die Skorpion-Details sorgen für den gewissen Biss.

Vorteile

  • Beim Obermaterial ließ man sich vom menschlichen Körper inspirieren: die Mittelsohle/Außensohle ist die Wirbelsäule, die Einsätze auf dem Obermaterial sind die Muskeln und die Schnürsenkel die Rippen des Schuhs.
  • Die Kombination aus Textil und Leder schafft einen mehrlagigen, strapazierfähigen Look.
  • Das sichtbare Max Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Flexkerben in der Mittelsohle/Außensohle sorgen für ungeingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Obermaterial aus echtem Leder und Kunstleder
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Style: IM4691-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • JanelleM274394228

    I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!

  • mikey870230369

    Really nice design and fits nicely

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" Schuh (Herren)

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

€ 189,99

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