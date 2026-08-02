Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" Schuh (Herren)

JanelleM274394228
I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!
Klarna An der Kasse verfügbar.
Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen, wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. In dieser Version werden verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung kombiniert, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben. Die Skorpion-Details sorgen für den gewissen Biss.
Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"
Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen, wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. In dieser Version werden verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung kombiniert, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben. Die Skorpion-Details sorgen für den gewissen Biss.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
JanelleM274394228
I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!
mikey870230369
Really nice design and fits nicely
Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"