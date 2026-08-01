Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Groß. Markant. Federung. Das Design der "Big Bubble"-Edition des 95 bleibt dem Original treu, während das Obermaterial von wellenförmigen Schichten aus Kunstleder und luftigem Mesh abgerundet wird. Werte deinen Style mit etwas mehr Air auf.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Groß. Markant. Federung. Das Design der "Big Bubble"-Edition des 95 bleibt dem Original treu, während das Obermaterial von wellenförmigen Schichten aus Kunstleder und luftigem Mesh abgerundet wird. Werte deinen Style mit etwas mehr Air auf.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Ottime
Rudi375829912
Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.
Perfectas
jhalarc
Eran un regalo y le encantaron a mi hijo
Nike Air Max 95 Big Bubble