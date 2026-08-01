Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

Groß. Markant. Federung. Das Design der "Big Bubble"-Edition des 95 bleibt dem Original treu, während das Obermaterial von wellenförmigen Schichten aus Kunstleder und luftigem Mesh abgerundet wird. Werte deinen Style mit etwas mehr Air auf.

Gezeigte Farbe: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Style: IM9605-200