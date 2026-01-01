Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen,⁣ wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. Dieses Modell besticht durch ein luftiges Obermaterial aus Mesh und Denim mit Farbverlauf, das mit der Zeit einen Vintage-Charme entwickelt. Die sichtbare Dämpfung unter dem Fuß sorgt für hohen Tragekomfort.

Gezeigte Farbe: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue

Style: IX0347-451