Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen,⁣ wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. Diese Version kombiniert verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Pure Platinum/Wolf Grey/Weiß

Style: IV5767-003