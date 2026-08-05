Nike Air Max 90 LTR Schuh für ältere Kinder

Nike Air Max 90 LTR

€ 119,99

IKONISCHE AIR FÜR KINDER.

Der Nike Air Max 90 LTR kehrt mit einem noch besseren Tragegefühl zurück. Die Dämpfung ist weicher und flexibler. Das Max Air-Element wurde für wachsende Füße optimiert und die Form gibt den Zehen mehr Spielraum. Er besticht mit dem gleichen Design und Look und bringt einen Klassiker der 90er Jahre in eine neue Generation.

Ein Klassiker im neuen Look

Diese Low Tops bestehen aus Echt- und Kunstleder, das für Strapazierfähigkeit und ein klassisches Tragegefühl sorgt. Die Form gibt den Zehen mehr Spielraum und die Passform sorgt für Tragekomfort.

Dämpfender Tragekomfort

Das Max Air-Element hat ein weicheres Tragegefühl, genau richtig für Kinder. Der bequeme und flexible Schaumstoff macht das Gehen leichter.

Gepolstertes Design

Die zusätzliche Polsterung im Knöchelbereich gewährleistet ein weiches Tragegefühl, damit du hineinschlüpfen kannst und sofort von höchstem Tragekomfort profitierst.

Natürliche Bewegungen

Die durchgehende Gummisohle mit Kerben sorgt für Flexibilität und ein natürliches Tragegefühl bei jedem Schritt.