Air Max 90 LTR Herrenschuh

Der Nike Air Max 90 LTR bleibt seinen Wurzeln als klassischer Laufstyle mit der ikonischen Waffelsohle, genähten Überzügen aus geschmeidigem Leder und klassischen TPU-Elementen mit Farbakzenten treu. Das einfarbige Obermaterial bietet vielseitige Styling-Optionen und die Max Air-Dämpfung sorgt für Tragekomfort.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz

Style: CZ5594-001